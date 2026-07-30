Община Горна Оряховица ще се включи в проект за субсидирана заетост на хора от уязвимите групи. Предложението на администрацията беше прието на днешната сесия на Общинския съвет.

Кандидатстването е по процедура на Министерството на труда и социалната политика по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Партньор на Общината ще бъде Сдружение „Промяна с кауза“. Предвижда се бюджетът по проекта да бъде 325 290,60 евро, като финансовата рамка за Община Горна Оряховица е 62 109 евро.

Съветниците приеха План за работата на Общинския съвет през второто полугодие на годината и отчетоха работата през първото шестмесечие. Общинският съвет одобри разходите и приходите по бюджета от началото на годината. Отчет направиха и общинските предприятия.

Управителят на Общинския приют за бездомни кучета посочи, че за шест месеца са постъпили 81 сигнала от кметове на населени места и граждани за безстопанствени и агресивни кучета, заловени са 252 бездомни кучета, от които са осиновени 105. Чипирани и кастрирани са 180 животни. Изготвени са паспорти на 180 кучета. Всички животни, които са преминали през приюта са обезпаразитени. Ваксинирани са 234.

На днешното заседание бяха разгледани и одобрени предложения за разпореждане с общинско имущество.