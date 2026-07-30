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Изложба представя детски творби от ателие „Дизайн, вдъхновен от природата“ в Регионалната библиотека в Смолян

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Изложба представя детски творби от ателие „Дизайн, вдъхновен от природата“ в Регионалната библиотека в Смолян
Изложба представя детски творби от ателие „Дизайн, вдъхновен от природата“ в Регионалната библиотека в Смолян
Изложба от детски творби, създадени в ателие „Дизайн, вдъхновен от природата“, се представя в Регионалната библиотека в Смолян.Снимка: кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева (ЛФ)
Смолян,  
30.07.2026 18:23
 (БТА)

Изложба в Регионалната библиотека в Смолян представя детски творби, създадени в ателие „Дизайн, вдъхновен от природата“.  В ателието участват деца от България, Великобритания, Швейцария, Украйна, Беларус, каза за БТА ръководителят Ирина Шамова, учител по интериорен дизайн и изобразително изкуство. В експозицията са подредени дизайнерски пана, композиции и картини, измайсторени от природни материали.

Малките автори са пресъздали творческите си идеи, вплетени в дърво, камъчета, клони и мъх от гората. Децата се учат в ателието как с тези материали могат да изработят пано, лампа или картина, обяснява Шамова. Според нея творбите на децата показват оригиналност и полет на въображението им. Обучението в ателието е в продължение на 12 занятия, организирани в Регионалната библиотека. През август заниманията в творческото ателие ще продължат с участието на гостуващи ментори, които ще учат малчуганите как се изработват дизайнерски произведения от кожа и дърво.

Ателието създава условия за една наистина творческа ваканция, смята Ирина Шамова. Родителите с удивление виждат как децата им се откъсват за часове от дигиталните екрани и започват да създават нещо свое. В инициативата се включват както възпитаници на смолянски училища, така и деца от различни държави, пристигнали през ваканцията при баба и дядо в Родопите.

В изложбата е показана карта на България „Кодът на българската шевица“. В програмата на арт работилницата е включено запознаване с традиционна българска шевица и нейните символи.

Обучението в ателието е по проект на Община Смолян в партньорство с Регионалната библиотека.

/ЛРМ/

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