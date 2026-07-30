Общинският съвет в Тетевен прие план за работата си през второто шестмесечие на годината

Общинският съвет в Тетевен прие на днешното си заседание план за работата си през второто шестмесечие на годината. Това съобщи за БТА председателят на Съвета Мария Стойчева, чието бе и предложението.

В него тя посочва, че по въпроси от съществен обществен интерес, засягащи жителите на общината, общинските съветници следва да поддържат активен диалог с гражданите чрез срещи и обсъждания с цел запознаване с тяхното мнение и потребности при вземането на решения.

До края на годината съветниците трябва да приемат няколко отчета, да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Тетевен за 2027 г., да вземат решение за осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2026/2027 г.

Планът предвижда Общинският съвет да гласува и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тетевен, отчет за дейността и счетоводни отчети за трето тримесечие на 2026 г. на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев” ЕООД и др.

По повод 1 ноември — Празник на Тетевен и Ден на народните будители, ще се проведе тържествено заседание.

През декември съветниците ще гласуват програмите за културни и спортни прояви, за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2027 година.

Планът има отворен характер и при необходимост може да бъде допълван и актуализиран с решения на Общинския съвет.

На днешното си заседание общинските съветници приеха всички докладни от дневния ред. Сред тях бяха кандидатстване за финансова подкрепа за реставрация, адаптиране и експониране на къща, в която е отсядал Васил Левски в село Голям извор; отчет за дейността на Общински съвет - Тетевен и неговите комисии за първото полугодие; отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Тетевен за периода; отчет за изпълняваните проекти на Община Тетевен; кандидатстване по процедура „Подкрепа за ученици с талант – 2“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г.