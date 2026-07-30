Решения за разпореждане с общинска собственост, подкрепа на деца с таланти и социални услуги приеха съветниците в Омуртаг

Общинският съвет (ОбС) в Омуртаг прие Годишния план за социалните услуги на територията на общината за 2027 г. без промени спрямо действащия план за 2026 г. Докладната записка бе подкрепена единодушно от 22-ма общински съветници.

Планът е изготвен съгласно изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги. Той е разработен въз основа на анализ на потребностите в общината, националните приоритети в социалната политика и след общественото обсъждане. Предвижда се през 2027 г. да бъде запазен настоящият обхват на социалните услуги, съгласно указанията на Агенцията за социално подпомагане (АСП). В документа е посочено, че към момента на територията на община Омуртаг няма социални услуги, които да се финансират със средства от общинския бюджет.

По време на разглеждането на докладната директорът на дирекция „Образование, култура, социални и хуманитарни политики“ (ОКСП) Фатме Назъмова каза, че планът е с отворен характер и може да бъде допълван при промяна на потребностите или при осигуряване на допълнително държавно финансиране. „При осигуряване на допълнително държавно финансиране би могло да се подсигури реализирането и на други услуги, планирани от общинската администрация“, отбеляза тя.

Годишният план за социалните услуги за 2027 г. е съгласуван със Съвета по въпросите на социалните услуги и след приемането му ще бъде изпратен до Агенцията за социално подпомагане в законоустановения срок.

Фатме Назъмова докладва и предложението на администрацията Общината да кандидатства с проект „Подкрепа за ученици с таланти в община Омуртаг“ по процедура „Подкрепа за ученици с таланти – 2“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027. Съветниците подкрепиха докладната, а целта е при одобрение чрез финансиране по програмата да се осигури подкрепа на местно ниво за насърчаване на деца и ученици от община Омуртаг да демонстрират талантите си в областите на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението.

ОбС - Омуртаг одобри и извършените през 2025 г. инвестиции в активи – публична общинска собственост, от страна на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище. Общият размер на приетите инвестиции е 172 942,15 лв. без ДДС (88 423,92 евро без ДДС). С решението си съветниците упълномощиха кмета на Омуртаг да подпише съответния приемо-предавателен протокол с ВиК-оператора. Дадено бе и съгласие новите активи да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по ВиК – Търговище и възложени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД – Търговище съгласно изискванията на Закона за водите.

Одобрена бе актуализация на списъка с капиталовите разходи на Общината за 2026 г., като промените са свързани с отпадане на два предварително заложени обекта и включване на нов инвестиционен проект, а именно рехабилитация на улица „Витоша“ в Омуртаг.

Съветниците одобриха още предложения за разделяне на поземлени имоти – публична общинска собственост в селата Илийно, Величка и Могилец, продажба на общински поземлени имоти, както и предложения, свързани с изработването и изменението на подробни устройствени планове.

От разглеждане отпадна докладна записка за определяне на тръжна цена за продажба на общински поземлен имот в село Обител, внесена от кмета на Омуртаг Джунейт Йонузов. В мотивите за оттеглянето на докладната Йонузов посочва, че са възникнали нови обстоятелства, след като в общинската администрация е внесена подписка от жители на Обител, които се противопоставят на разпореждането с имота. Според кмета липсва обществен консенсус и достатъчна подкрепа сред местното население, поради което продажбата би могла да доведе до негативни последици.

Бе отправено предложение за включване и на точка „Разни“ в дневния ред на настоящата и на всяка следваща сесия на Общинския съвет. Предложението не бе подкрепено.