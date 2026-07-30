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Общинският съвет в Бяла Слатина прие решения в подкрепа на социалната политика, образованието и общинската собственост

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Общинският съвет в Бяла Слатина прие решения в подкрепа на социалната политика, образованието и общинската собственост
Общинският съвет в Бяла Слатина прие решения в подкрепа на социалната политика, образованието и общинската собственост
БТА, Общинският съвет в Бяла Слатина проведе днес редовно заседание, снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова/архив/БТА (БТ)
Враца,  
30.07.2026 18:04
 (БТА)
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Решения, свързани със социалното подпомагане, образованието, дейността на общинските дружества и управлението на общинската собственост прие Общинският съвет в Бяла Слатина на редовното си заседание.

Първоначално внесеният проект за Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани беше оттеглен от вносителя. Оттеглена бе и докладната за отдаване под аренда на общинска земя в землището на Бяла Слатина. 

Съветниците одобриха превалутирането на капитала и дяловете на съдружниците в „Регионална чистота – Оряхово“ ООД във връзка с въвеждането на еврото. Гласувано бе  отпускането на временен безлихвен заем на Основно училище „Г. С. Раковски“ в село Търнак за разплащане на разходи по два проекта на Министерството на образованието и науката в размер на близо 37 000 евро. 

С друго решение съветниците одобриха закупуването на уреди и материали за ремонт и оборудване на товарен автомобил ЗИЛ за нуждите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бяла Слатина. Одобрени бяха и предложения за продажба на четири общински имота в село Бъркачево.

/ГИ/

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Финансови предложения и разпореждания със земи са сред точките в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Бяла Слатина. Дневният ред на редовното заседание е публикуван на сайта на Общината.

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