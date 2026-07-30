Общинската галерия „Поломие“ в Лом да носи името на художника Кирил Петров решиха съветниците в Лом

Общинската художествена галерия „Поломие“ в Лом да бъде преименувана и да носи името на големия български художник Кирил Петров решиха на днешната си сесия общинските съветници в Лом.

Предложението на общинската администрация беше гласувано с 11 гласа „за“, пет „против“ и четирима „въздържал се“ след дебати.

От Общината посочиха, че Кирил Петров е роден в село Сталийска махала, община Лом, и е един от най-големите български художници, като негови композиции са сравнявани с тези на Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев и други известни български художници.

Галерията в Лом не е работила в последните пет години заради ремонт, но вече е обновена, като в нея в последните месеци са организирани няколко изложби на известни български художници и местни творци, и трябва да получи заслуженото си име, каза Бисер Тошев от Община Лом.

Част от общинските съветници посочиха, че галерията сега носи старото име на Лом – Поломие, и то е дадено от покойния вече доайен на художниците в Лом Кирил Манойлов.