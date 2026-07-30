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Парламентът реши да отпадне изборен район „Чужбина“

Нелли Желева
Парламентът реши да отпадне изборен район „Чужбина“
Парламентът реши да отпадне изборен район „Чужбина“
БТА, София (30 юли 2026) Парламентът провежда редовно заседание в Народното събрание. Снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
30.07.2026 17:58
 (БТА)

Със 124 гласа „за“ и 53 „против“ парламентът реши да отпадне многомандатен изборен район „Чужбина“. В подкрепа на предложението бяха от „Прогресивна България“ и „Възраждане“. Срещу него гласуваха ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. Нямаше въздържали се народни представители.

Така за произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, вместо досегашните 32, в това число три в област София-град и два в област Пловдив.

Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването, отпечатва се контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване, записа още парламентът. 

Единодушно със 178 гласа бе прието предложението на Иван Янев от „Прогресивна Българя“ машините за гласуване да се оборудват с функционалности, които осигуряват на избирателите със зрителни увреждания възможност да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при спазване тайната на вота. Гласуване с помощта на придружител се допуска само, когато поради естеството на увреждането, избирателят не може самостоятелно да упражни правото си на глас, въпреки осигурените средства за достъпност. Разпоредбата обаче няма да влезе в сила за предстоящите през есента президентски избори, а за местния вот догодина, обясни от парламентарната трибуна Янев.

Функционалностите към машините включват най-малко аудиоинтерфейс с говорещ модул на български език чрез използване на слушалки; достъпни средства за управление, включително тактилна или виртуална клавиатура; възможност за използване на увеличен размер на шрифта и режими с повишен контраст за избирателите със слабо зрение. Във всяка избирателна секция, в която се гласува с хартиени бюлетини, се осигурява най-малко един тактилен шаблон за съответния вид избор, позволяващ на незрящите избиратели самостоятелно и при спазване тайната на вота да отбележат своя избор, приеха също депутатите.

 

/БИ/

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