Продажбата на общински имот в село Обител отпадна от дневния ред на Общинския съвет в Омуртаг

Предложението за определяне на тръжна цена за продажба на общински поземлен имот в село Обител беше оттеглено от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Омуртаг по искане на вносителя му – кмета на общината Джунейт Йонузов.

В началото на заседанието председателят на Общинския съвет Бахтишен Ахмедова информира съветниците, че е постъпило писмено искане от кмета за оттегляне на докладната записка, включена като осма точка в дневния ред.

В мотивите си Йонузов посочва, че са възникнали нови обстоятелства. По думите му в общинската администрация е постъпила подписка от жители на село Обител, които се противопоставят на разпореждането с имота. Според кмета липсва обществен консенсус и достатъчна подкрепа сред местното население, поради което продажбата би могла да доведе до негативни последици.

Като втори мотив той посочва, че за имота е образувано гражданско дело, по което са предявени претенции за собственост срещу Община Омуртаг. Предвид висящия съдебен спор кметът счита, че предложението не следва да бъде разглеждано до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

Оттеглената докладна предвиждаше Общинският съвет да определи начална тръжна цена от 19 905 евро без ДДС за продажбата чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот IV, кв. 36 по плана на село Обител, с площ 3976,36 кв. м, общинска собственост.