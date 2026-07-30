Общинският съвет в Трън прие решения за регионално сътрудничество и устройствено планиране

Общинският съвет в Трън прие решения, свързани с регионалното сътрудничество, управлението на общинската собственост, устройственото планиране и инфраструктурата в общината.

Съветниците дадоха съгласие общината да предприеме необходимите действия за членство в Сдружението на Югозападните общини. В докладната е записано, че това ще спомогне за по-активно включване в регионални инициативи, обмяна на добри практики с други общини и включване в разработването и изпълнението на проекти, финансирани по национални и европейски програми.

Общинският съвет одобри още предложения за продажба и утвърждаване на продажните цени на шест урегулирани поземлени имота в село Ездимирци, както и на имоти в селата Дълга лука и Стайчовци. Приета беше и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2026 г.

На заседанието се гласуваха и две докладни, свързани с устройственото планиране. Те предвиждат изработването на проект за частично изменение на подробния устройствен план и уличната регулация в село Неделково, както и проект за изменение на улица в Трън.

В точка питания общински съветници поставиха въпроси, свързани с водоснабдяването и състоянието на пътя към село Богойна, преминаващ в района на Ждрелото на река Ерма. Отговори даде кметът на общината Цветислава Цветкова.