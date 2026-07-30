Изпълнителната и законодателната власт да вземат спешни мерки за ограничаване на инцидентите по пътищата поискаха от ДПС

За първи път от три години насам имаме значителен ръст на броя на жертвите по пътищата, което показва, че изпълнителната и законодателната власт следва да вземат бързи и адекватни мерки, с които да ограничим инцидентите по пътищата. Това каза народният представител от ДПС Калин Стоянов на брифинг в парламента.

Господин Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби битката с войната по пътищата, посочи Стоянов.

Миналата година бяха направени промени в Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс по отношение на тези престъпления, но голяма част от тях не бяха приети, отбеляза той.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов припомни за инцидента от 31 май, при който пострада дете заради тротинетка на пътя в Русе. Ние предложихме тотална забрана на тротинетките. От 4 юни досега този законопроект не е разгледан, добави той. Става ясно, че допуснатата регулация от Народното събрание не дава резултат - нито ограничението във възрастта се спазва, нито ограничението на скоростта, коментира Летифов.

Смятам, че най-разумното решение е нашето предложение за тотална забрана за тротинетките, за да ограничим тежки инциденти. Настояваме тези законодателни промени да бъдат приети или поне разгледани, каза той и добави, че от ДПС ще предложат нови промени с цел да се отвори дебатът и войната по пътищата да бъде драстично намалена.

Всеки ден умират хора, а властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме властта да прояви адекватно отношение към проблема и да вземе спешни мерки, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид. Ще продължим да внасяме промени във всички закони, които касаят превенцията по пътищата и ще подкрепим адекватни такива, ако бъдат внесени от Министерския съвет, добави той.