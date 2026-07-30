Рилският манастир настоява за спешни мерки за пътя до гроба на Св. Йоан Рилски

(Поправка в първия абзац)

Комисия извърши днес оглед на седемкилометровия общински път между Рилския манастир и местността „Кирилова поляна“. От пътя се отклонява и пътеката която води до гроба на свети Йоан Рилски. В комисията участваха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Благоевград, Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, Рилския манастир, община Рила, Регионалната дирекция по горите и други институции.

Рилският манастир за пореден път поставя въпроса за лошото състояние на трасето. От Рилската света обител посочиха, че в продължение на три-четири години са изпращали писма до общината в град Рила, Областната администрация в Кюстендил и други институции, с настояване за ремонт и поддръжка на отсечката.

Според юриста на манастира Росен Михайлов, пътят е прехвърлен от държавата на Община Рила преди повече от пет години и оттогава не е известно да са влагани средства в неговата поддръжка. "През последните години пишем непрекъснато писма до ръководството на Община Рила за това, че състоянието на пътя се влошава и той е опасен за пътуващите, но не получаваме отговор“, каза пред БТА Михайлов.

По думите му пътят осигурява достъп до едно от най-посещаваните поклоннически места в района на манастира. Според него дупките по настилката, липсата на пътни канавки и обраслата крайпътна растителност създават рискове за безопасността и затрудняват движението, особено през активния туристически сезон.

От манастира отбелязаха, че са очаквали в рамките на днешната проверка да бъде направена и оценка на състоянието на пътната настилка, която според тях е най-сериозният проблем по трасето.

Заместник-кметът на община Рила Стефан Симеонов каза за БТА, че комисията е сформирана основно за обследване на опасни дървета и растителност в обхвата на пътя. След огледа ще бъде изготвен протокол, въз основа на който ще бъдат предприети последващи действия.

Симеонов призна, че състоянието на пътя е проблем и посочи, че Общинският съвет вече е взел решение отсечката да бъде включена за ремонт. По думите му средства за това са заложени в капиталовата програма на общината.

„Факт е, че хората се оплакват от дупките по пътя. Имаме решение на Общинския съвет за включването му за ремонт“, каза пред БТА заместник-кметът.

Той допълни, че казусът е сложен, тъй като части от трасето попадат в територии със специален режим - в Националния парк "Рилски манастир" и са свързани с Рилската света обител, което налага координация между няколко институции.

Пътят между Рилския манастир и „Кирилова поляна“ е с дължина около 7,2 километра и води до гроба на Свети Йоан Рилски, който ежегодно се посещава от хиляди поклонници и туристи. Туристи днес признаха през БТА, че пътят е в лошо състояние, а заради дупките и избуялата растителност, на места разминаването е почти невъзможно.









