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Поправка

ОБНОВЕНА Рилският манастир настоява за спешни мерки за пътя до гроба на Св. Йоан Рилски

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Рилският манастир настоява за спешни мерки за пътя до гроба на Св. Йоан Рилски
Рилският манастир настоява за спешни мерки за пътя до гроба на Св. Йоан Рилски
БТА, Рилски манастир - път - обход. Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Рилски манастир,  
30.07.2026 14:04 | ОБНОВЕНА 30.07.2026 16:54
 (БТА)

(Поправка в първия абзац)

Комисия извърши днес оглед на седемкилометровия общински път между Рилския манастир и местността „Кирилова поляна“. От пътя се отклонява и пътеката която води до гроба на свети Йоан Рилски. В комисията участваха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Благоевград, Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, Рилския манастир, община Рила, Регионалната дирекция по горите и други институции.

Рилският манастир за пореден път поставя въпроса за лошото състояние на трасето. От Рилската света обител посочиха, че в продължение на три-четири години са изпращали писма до общината в град Рила, Областната администрация в Кюстендил и други институции, с настояване за ремонт и поддръжка на отсечката.

Според юриста на манастира Росен Михайлов, пътят е прехвърлен от държавата на Община Рила преди повече от пет години и оттогава не е известно да са влагани средства в неговата поддръжка. "През последните години пишем непрекъснато писма до ръководството на Община Рила за това, че състоянието на пътя се влошава и той е опасен за пътуващите, но не получаваме отговор“, каза пред БТА Михайлов.

По думите му пътят осигурява достъп до едно от най-посещаваните поклоннически места в района на манастира. Според него дупките по настилката, липсата на пътни канавки и обраслата крайпътна растителност създават рискове за безопасността и затрудняват движението, особено през активния туристически сезон.

От манастира отбелязаха, че са очаквали в рамките на днешната проверка да бъде направена и оценка на състоянието на пътната настилка, която според тях е най-сериозният проблем по трасето.

Заместник-кметът на община Рила Стефан Симеонов каза за БТА, че комисията е сформирана основно за обследване на опасни дървета и растителност в обхвата на пътя. След огледа ще бъде изготвен протокол, въз основа на който ще бъдат предприети последващи действия.

Симеонов призна, че състоянието на пътя е проблем и посочи, че Общинският съвет вече е взел решение отсечката да бъде включена за ремонт. По думите му средства за това са заложени в капиталовата програма на общината.

„Факт е, че хората се оплакват от дупките по пътя. Имаме решение на Общинския съвет за включването му за ремонт“, каза пред БТА заместник-кметът.

Той допълни, че казусът е сложен, тъй като части от трасето попадат в територии със специален режим - в Националния парк "Рилски манастир" и са  свързани с Рилската света обител, което налага координация между няколко институции.

Пътят между Рилския манастир и „Кирилова поляна“ е с дължина около 7,2 километра и води до гроба на Свети Йоан Рилски, който ежегодно се посещава от хиляди поклонници и туристи. Туристи днес признаха през БТА, че пътят е в лошо състояние, а заради дупките и избуялата растителност,  на места разминаването е почти невъзможно.

 

 

/ТНП/

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