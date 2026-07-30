Жена е в тежко състояние след катастрофа на пътя Бургас – Средец

Жена на 72 години е в тежко състояние с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие на пътя Бургас – Средец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в ранния следобед на 29 юли.

По информация на полицията катастрофата е възникнала, след като пострадалата е предприела изпреварване при наличие на забранителна пътна маркировка. Автомобилът навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в товарен автомобил с бургаска регистрация, управляван от 51-годишен мъж от Бургас.

След сблъсъка леката кола се завъртяла и излязла извън пътното платно. Товарният автомобил също напуснал пътя и спрял в десния крайпътен банкет.

При катастрофата са пострадали и двамата водачи. Те са транспортирани в болница в Бургас. Жената е с политравматизъм, настанена е в отделение по реанимация и е с опасност за живота. Водачът на товарния автомобил е получил травма на лявата подбедрица, настанен е в отделението по ортопедия и е без опасност за живота.