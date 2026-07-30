Общинският съвет в Созопол одобри получаването на над 1,5 млн. евро безлихвени заеми от централния бюджет.

Съветниците дадоха съгласие Общината да получи временен безлихвен заем в размер на 341 205 евро за финансиране на междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани чрез Държавен фонд „Земеделие“. Беше одобрено и получаването на втори временен безлихвен заем в размер на 1 204 756 евро за разходи по одобрени проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година.

В началото на заседанието Общинският съвет прие Общински план за противодействие на тероризма и управление на кризи вследствие на терористична дейност, както и поправка на техническа грешка в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за мандат 2024 – 2027 година.

Съветниците подкрепиха и поредица от устройствени решения, сред които одобряване на подробен устройствен план за изграждане на второстепенна улица в местността Митков мост край Черноморец, нови процедури за изработване на подробни устройствени планове в местностите Ликовуня, Лафотумба, Соленки, Буджака и Акра, както и за изграждането на къмпинг в землището на Созопол. Одобрени бяха и предложенията за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на общината и за изграждането на бюст-паметник на Христо Ботев в двора на Основно училище „Христо Ботев“ в село Росен.

По време на заседанието бяха приети и редица решения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост. Сред тях са придобиване на сервитут за изграждане на главен водопровод до Созопол, продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост, отдаване под наем на помещения за електронна съобщителна инфраструктура, както и искане за безвъзмездно предоставяне на държавен имот за изграждане на улична инфраструктура в местността Света Марина.

Общинският съвет прие и Годишния план за развитие на социалните услуги на община Созопол за 2027 година, както и отпускането на финансови помощи по общинската наредба за подпомагане и стимулиране на жители на общината.

Подкрепа не получиха две от внесените докладни. Едната предвиждаше прекратяване на съсобственост и уреждане на имуществените отношения между Община Созопол и дружеството „Е ЕНД К“ ООД чрез замяна, а другата – обявяване на няколко имота в Черноморец от публична в частна общинска собственост.

В края на заседанието съветниците одобриха и извънредно предложение средствата, предвидени за гориво на командированите жандармерийски екипи в Бургас, да могат да бъдат използвани и за поддръжката на автомобилите им.