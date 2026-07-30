Общинският съвет в Болярово прие план за социалните услуги през 2027 г.

Общинският съвет в Болярово единодушно прие Годишния план за социалните услуги на общината за 2027 г. Даден беше и мандат на кмета Христо Христов да гласува „за” съгласуване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” (ВиК) Ямбол за следващите пет години.

Бизнес планът на водоснабдителното дружество за периода 2027 – 2031 г. ще бъде обсъждан на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК”, насрочено за 27 август в Областна администрация - Ямбол. Документът включва планирани инвестиции и нови цени за услугите по доставяне на вода за битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

При обсъждането на предложения от местната администрация годишен план за социалните услуги през следващата година заместник-кметът Нина Терзиева посочи, че се запазват всички досегашни услуги и се разширяват с нови. „Има променени стандарти, по-високи възнаграждения, което е важно за хората, които ежедневно полагат грижи и подкрепят потребителите. Запазваме и асистентите, които днес са толкова необходими и за нашата община”, каза още тя.

Съветниците подкрепиха и внесеното като допълнителна точка предложение 5000 евро да бъдат предоставени в помощ на жителка на общината, която е диагностицирана с дифузен карцином на стомаха, придружен от генерализирано увеличение на лимфните възли и хидронефроза. В нейна подкрепа преди дни започна дарителска кампания, като кутии са поставени в търговските обекти в град Болярово.

Общо 15 язовира ще бъдат обявени на търг за отдаване под наем за срок от десет години, реши още Общинският съвет. Три от тях са в село Мамарчево, по два има в селата Стефан Караджово, Попово и Горска поляна, също и по един във Вълчи извор, Голямо Крушево, Денница, Дъбово, Камен връх и Странджа. Водоемите ще се предлагат при начална тръжна цена за годишна вноска от 12,80 евро на декар.

Съветниците дадоха съгласие общински поземлен имот от 760 824 кв. метра в землището на село Ружица да бъде обявен за отдаване под наем за срок от пет години. Теренът ще се предоставя за пашуване на животни. За начална тръжна цена бе определена годишна вноска от 12,80 евро на декар.

Общинският съвет прие отчета за дейността си и тази на постоянните комисии през първото шестмесечие на 2026 година. Председателят на Общинския съвет Красимир Григоров благодари на съветниците и посочи, че доброто взаимодействие с администрацията е ключово за развитието на общината.

Утвърдени бяха и всички останали точки, включени в предварителния дневен ред, както и допълнително внесената от кмета за промяна на инвестиционната програма и бюджета на общината за 2026 година.