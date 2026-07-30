Долни Дъбник посреща празника си с четиридневни тържества, каза за БТА председателят на Общинския съвет и секретар на Народно читалище "Илия Бешков 1898" в града Лена Богданова.

Тя обясни, че от обед на 31 юли, петък, до вечерта на 2 август, неделя, централната улица на града ще бъде затворена за движение и превърната в пешеходна зона. Там ще бъдат разположени сергии с лакомства, сувенири и други традиционни за панаирите в такъв тип населени места развлечения.

Празничната програма започва днес. В градския парк до паметника на Илия Бешков за децата е организирано пяна празненство с детска дискотека.

Вечерта в петък на външната сцена в централния парк ще бъде представен спектакълът "Любовни писма" с участието на Яна Маринова и Теодор Папазов.

В съботната вечер, 1 август, отново на външната сцена, ще бъде концертът на певицата Нели Михайлова. Тя е родена в Долни Дъбник. Печели Наградата на публиката в конкурса "Пирин Фолк" през 2024 г. и Наградата на Фен Фолк ТВ през 2025 г.

Неделният ден е посветен на забавления с панаирните атракции и семейни събирания, защото за празника в града се прибират много дъбничани, които работят и живеят другаде, добави Лена Богданова.

Празникът на Долни Дъбник по традиция се отбелязва през първата пълна събота и неделя на месец август по повод църковния празник на Свети пророк Илия (Илинден), по стар стил - 2 август.

За панаирните дни кметът на общината Иван Ветов е издал заповед, с която забранява организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и животински продукти.