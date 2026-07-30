Достигнатото ниво на минимална заплата за следващата година не може да е по-ниско, каза Наталия Ефремова

В момента в Кодекса на труда има защитна клауза, която казва, че достигнатото ниво на минимална работна заплата (МРЗ) на следващата година не може да бъде по-малко, при всички случаи трябва да е над. Това каза социалният министър Наталия Ефремова в ефира на Нова телевизия в отговор на въпрос дали при нова формула МРЗ може да бъде под сегашните 620,20 евро. Тя изрази очакване, че догодина размерът ще бъде друг, а социалните партньори ще намерят съвместно решение.

Важно е да продължим оттам, откъдето спряхме разговорите със социалните партньори – върху начина, по който трябва да се изчислява МРЗ, коментира Ефремова. По думите ѝ досега е имало абсолютно автоматична формула, която не отчита никакви специфики нито на икономическото развитие, нито на квалификацията на хората. Не е важна конкретната цифра, защото тя трябва да е базирана на квалификацията и приноса, както и възможностите на икономиката, каза министърът.

Промяната е направена, защото ще има фискален ефект, каза тя относно променените правила за трудовия стаж при работещи на непълно работно време. Ефремова каза, че това не е директен удар, а защита на хората, които трябва да знаят правата си при работа. Те трябва да разбират много точно, че, когато се съгласяват на намален работен ден, това няма да доведе до по-добри обезщетения, коментира министърът. По думите ѝ се очаква и изсветляване на заетостта.

Има много мерки, които преди това могат да се предприемат, за да може да повишим приходната част на бюджета, за да извършваме и повече инвестиции и разходи, от които се нуждае цялото общество, каза тя в отговор на въпрос дали в някакъв момент властта ще бъде принудена да прибегне до вдигане на данъците.

Ефремова каза, че няма да има спиране на инвалидни пенсии само по сигнал. „Категорично интерпретацията не е вярна“, посочи министър Ефремова.

В момента на дневен ред не е темата за ранното пенсиониране и изобщо възрастта при пенсиониране в посока вдигането ѝ, заяви социалният министър.