Община Самуил търси стопанин за два язовира, съветниците одобриха решения за общински имоти, социални услуги и образование

Община Самуил търси стопанин за два язовира, съветниците гласуваха и решения за общински имоти, социални услуги и образование. На заседанието на Общинския съвет беше одобрено предложението на кмета Джевдет Азис за откриване на процедура за определяне на концесионер за язовирите „Богданци“ и „Кара Михал“.

Общинските съветници приеха и отчета за дейността на Общинския съвет през първото шестмесечие на 2026 г., както и промени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Одобрени бяха също процедури за отдаване под наем чрез публични търгове на земи от общинския поземлен фонд, както и на самостоятелни обекти в сграда за „Здравни и социални услуги“.

Общинският съвет гласува да бъде предоставено финансиране за авариен ремонт на покрива на Основно училище „Христо Ботев“ в село Владимировци. С решение на общинските съветници беше актуализиран и списъкът на средищните училища и детски градини. Приет беше и Общинският годишен план за социалните услуги през 2027 г.

В края на заседанието кметът Джевдет Азис призова кметовете на населените места за по-бързо подаване на информация при промени по социалните програми, за да се избегнат излишни разходи за общината. „Знаете, че предварително плащаме сметката и след това чакаме верификация. Тези, които са отпаднали, веднага трябва да се предава информацията до администратора, за да могат да бъдат прекратени всички договори“, каза Азис.