Подробно търсене

Общински годишен план за социалните услуги ще разгледат общинските съветници в Разлог

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Общински годишен план за социалните услуги ще разгледат общинските съветници в Разлог
Общински годишен план за социалните услуги ще разгледат общинските съветници в Разлог
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Разлог,  
30.07.2026 08:15
 (БТА)
Етикети

Предложение за приемане на общински план за социалните услуги през следващата година ще разгледат общинските съветници в Разлог на заседание, което започва в 14:00 часа. Сред точките, които са залегнали в дневния ред, са още за утвърждаване на самостоятелни и слети от два класа маломерни паралелки в общинските училища за предстоящата учебна година, както и за приемане на нова наредба за реда и условията за паркиране на превозни средства на територията на общината.

На заседанието ще бъде разгледано предложение относно кандидатстване на Община Разлог с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Информационни кампании - биологично разнообразие“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 година. Общинските съветници ще гласуват и във връзка с кандидатстване на Общината с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Информационни кампании – битови отпадъци“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“.

 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:16 на 30.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация