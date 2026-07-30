Общински годишен план за социалните услуги ще разгледат общинските съветници в Разлог

Предложение за приемане на общински план за социалните услуги през следващата година ще разгледат общинските съветници в Разлог на заседание, което започва в 14:00 часа. Сред точките, които са залегнали в дневния ред, са още за утвърждаване на самостоятелни и слети от два класа маломерни паралелки в общинските училища за предстоящата учебна година, както и за приемане на нова наредба за реда и условията за паркиране на превозни средства на територията на общината.

На заседанието ще бъде разгледано предложение относно кандидатстване на Община Разлог с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Информационни кампании - биологично разнообразие“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 година. Общинските съветници ще гласуват и във връзка с кандидатстване на Общината с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Информационни кампании – битови отпадъци“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“.