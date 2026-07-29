Общинският съвет в Харманли започна процедура по обществено обсъждане на строителството на крематориум до село Българин

Общинският съвет в Харманли започна процедура по обществено обсъждане на намерението за строителство на крематориум в землището на село Българин. Точката влезе като извънредна в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет.

Предложението е на кмета на село Българин Митко Тонев. Той твърди, че плановете на инвеститора са предизвикали широко обществено недоволство и жителите вече са организирали масова подписка срещу инсталирането на бъдещо съоръжение за изгаряне на човешки останки. Инвестиционното намерение е заведено и в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково.

На сесията общинският съветник и жител на селото Васил Василев прочете декларация, с която се обяви решително против крематориума. Предстоятел на местния храм „Рождество Богородично" архимандрит Максим също публикува във Фейсбук становище, според което „кремацията не е възприета в православната църква и не съответства на православното разбиране за отношението към човешкото тяло и към тайнството на смъртта и на възкресението".

В дневния ред на сесията залегнаха 14 точки. Най-продължителен дебат предизвика предложението на общинския съветник Стоян Желев за възстановяването на обекта „Дефилето" край града, където се намира и общинската гребна база. Съгласно документа през 2019 година Областната администрация в Хасково е изготвила инвестиционен проект, който Общината следва да придобие и реализира. Кметът на общината Мария Киркова обаче се аргументира, че става дума за терен публична държавна собственост и Общината по никакъв начин не може да насочва средства за интервенции в него. В крайна сметка докладната бе отхвърлена при гласуването.

Общинските съветници решиха да бъдат прехвърлени безвъзмездно за стопанисване и управление на държавата два общински язовира в землището на село Дрипчево. Приет бе Годишният план за развитието на социалните услуги в общината за следващата година, като и отчетите за първото полугодие на общинското комунално дружество „Екоресурс - Харманли" и на „Център за работа с деца и младежи". Удовлетворени бяха две молби за еднократна финансова помощ на нуждаещи се жители на общината.