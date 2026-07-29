РЗИ организира изнесен пункт за активиране на мобилното приложение "еЗдраве" пред Областната администрация в Шумен

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Шумен организира информационна кампания с изнесени пунктове за сдвояване на електронно здравно досие и приложението "еЗдраве" на мобилни устройства на желаещите граждани. Изнесен пункт e разположен пред сградата на Областната администрация в Шумен.

През седмицата е предвидено и обхващане на клиенти и персонал от хипермаркет "Кауфланд", на шуменския бул. "Симеон Велики" 28, което ще се състои на 31 юли от 11:00 ч. до 14:00 ч. в търговския обект, съобщиха от РЗИ на сайта си.

За да бъде сдвоено здравното досие на желаещите с мобилния им телефон, се изисква да бъде инсталирано мобилното приложение "еЗдраве", както и да има достъп до електронна поща. Желаещите трябва да носят със себе си лична карта. Процесът по сдвояване е напълно безплатен и отнема малко време, посочиха от здравната инспекция в Шумен.

Електронното здравно досие дава достъп до лабораторни резултати, рецепти, болничен престой, информация за кръводарявания, медицински бележки. Всеки родител има достъп и до данните на своите деца. Освен това приложението изпраща информация за предстоящи прегледи, имунизации, активни направления, добавиха от РЗИ.

За БТА инспектор Хюляй Хайредин от РЗИ каза, че изнесеният пункт на здравната инспекция ще остане пред Областната администрация в Шумен до 15:00 ч. Тя допълни, че в кампанията изнесени пунктове ще има в магазин "Кауфланд" и в търговския комплекс "Сити център" в Шумен, а после ще бъдат обявени и следващи локации. По думите ѝ кампанията на РЗИ ще продължи до месец септември.

Инспектор Хайредин допълни, че хора на всякаква възраст проявяват интерес към изнесените пунктове. "Майките много се интересуват от приложението "еЗдраве", за да следят здравния статус на децата си, да имат достъп до техните здравни досиета", отбеляза инспекторът.

От пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса съобщиха, че кампанията за активиране на мобилното приложение „еЗдраве" започва в цялата страна. Общо 1150 души в област Шумен получиха достъп до здравното си досие по време на лятната кампания на РЗИ - Шумен м.г.