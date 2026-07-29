Българска технология превръща гел от морски водорасли в перли за кулинарията

Българската компания за производство на продукти от аквакултури "Акваматис" (Aquamatis) подготвя нова лаборатория и инсталация към производствената си база в село Славеево, община Добрич, с които ще развива технологията си за производство на перли от морски водорасли. Проектът е свързан с развитието и на нови продукти на компанията, каза за БТА нейният създател Антон Арнаудов по време на фермерски пазар в Бургас.

Заедно с лабораторията проектът включва и нова инсталация за обработка на масла, които впоследствие да бъдат добавяни към перлите.

Лабораторията ще даде възможност разработените продукти да се тестват преди започването на употреба от клиентите. След определен курс на консумация отново ще можем да видим какви са резултатите чрез прецизно изследване, каза Арнаудов.

По думите му компанията очаква одобрение на проект по Програмата за морско дело и рибарство, а за реализацията му ще търси и финансов партньор.

Основен продукт на "Акваматис" са именно перлите, произведени от гел, получен при обработката на водорасли. Компанията е разработила сама технологията, при която гелообразният екстракт се превръща в малки сферични перли, наподобяващи хайвер, каза Арнаудов. "Гелът от водорасли има бариера при употребата - той не е приятен за употреба, няма определен вкус и трябваше по някакъв начин да го отъждествим с нещо, което бързо да бъде прието от хората", обясни той.

Така се стига до решението за разработването на различни серии с добавки, сред които мента, силимарин и лутеин, както и варианти за кулинарни приложения с вкусове като манго, череша, праскова и ябълка. Перлите намират приложение в кулинарията, включително в сферата на молекулярната кухня, където различните форми, текстури и вкусови комбинации се използват за създаване на нови продукти.

"Акваматис" е разработила собствена производствена инсталация за създаването им. По думите на Арнаудов съоръжението е разработено от инженерен екип на компанията, който той ръководи, а технологията е защитена като полезен модел. Прототипът на инсталацията е създаден преди повече от осем години, а производственото съоръжение в село Славеево е изградено след реализация на проект по Програмата за морско дело и рибарство. Компанията развива дейност в сферата на аквакултурите и произвежда също рибни деликатеси.

По думите на Арнаудов продуктът с перлите е познат в Азия, където той го е представял няколко пъти. Според него разширяването на присъствието на компанията на външни пазари в Европа е свързано с необходимостта от значителни оборотни средства.

"Липсата на оборотни средства не ни дава възможност да излезем зад граница, тъй като транспортът е едно от скъпите пера в калкулацията на изделието, а обемът осмисля експорта", посочи той. "Акваматис" реализира продукцията на вътрешния пазар чрез фермерски пазари и директен контакт с потребители, каза още Арнаудов.