Гражданско движение започва подписка за изграждане на бюст-паметник на д-р Бърни Бончев във Видин

Гражданско движение „Аз обичам Видин“ започва през следващата седмица гражданска подписка с искане за изграждане на бюст-паметник на д-р Бърни Бончев във Видин. Това съобщи за БТА председателят на движението Юлиян Петров.

По думите му инициативата има за цел да бъде поправена „една историческа неправда“, тъй като, въпреки че д-р Бончев е удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Видин“ през 2018 г., в града няма паметен знак, който да увековечава делото му.

След приключването на подписката тя ще бъде внесена в Общинския съвет във Видин. В искането се предлага общинските съветници да вземат решение за започване на процедура по изграждане на бюст-паметник на д-р Бърни Бончев – кмет на Видин в периода 1934–1938 г., лекар и общественик.

Подписката ще бъде организирана от представители на гражданско движение „Аз обичам Видин“ и Инициативния граждански комитет, уточни Петров.

По думите му д-р Бърни Бончев има ключов принос за модернизацията на Видин. По време на управлението му като кмет (1934–1938 г.) са реализирани мащабни благоустройствени дейности, включително изграждането на водопровод, защитни диги и пресушаване на блатата, което допринася за овладяването на маларията, както и развитието на Крайдунавския парк. Като лекар и общественик той посвещава десетилетия на развитието на общественото здраве във Видинския край, допълни Петров. Той уточни, че през януари 2027 г. се навършват 150 години от рождението на Бърни Бончев.