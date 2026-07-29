Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт. Това съобщиха от правителствената инфомационна служба. Брифингът ще бъде в 16:00 ч., на главния портал на депо "Банишора“, на кръстовището на улиците "Скопие“ и "Подполковник Калитин“.