site.btaВицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт
Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт. Това съобщиха от правителствената инфомационна служба. Брифингът ще бъде в 16:00 ч., на главния портал на депо "Банишора“, на кръстовището на улиците "Скопие“ и "Подполковник Калитин“.
/ГИ/
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