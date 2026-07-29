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Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт

Десислава Пеева
Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт
Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт
снимка: БТА/архив
София,  
29.07.2026 11:45
 (БТА)

Вицепремиерът Атанас Пеканов ще даде днес брифинг за осигуреното европейско финансиране за превозни средства за градския транспорт. Това съобщиха от правителствената инфомационна служба. Брифингът ще бъде в 16:00 ч., на главния портал на депо "Банишора“, на кръстовището на улиците "Скопие“ и "Подполковник Калитин“.

 

/ГИ/

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