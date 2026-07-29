Прокуратурата задържа и обвини мъж, че е шофирал след употреба на алкохол и е блъснал четири паркирани автомобила

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и предизвикал пътнотранспортно произшествие с паркирани автомобили, съобщиха от институцията.

Според доказателствата на 28 юли около 00:10 часа, обвиняемият Л.К., шофирал лек автомобил марка „Тесла“ по

ул. „Цар Иван Асен II“ в София, когато ударил четири паркирани автомобила. Пристигналите на място полицаи, тествали с дрегер, който показал, че обвиняемият е управлявал лекия автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,71 промила.

Предвид високата обществена опасност на деянието, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Свидетелството му за управление на МПС е отнето и в случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, ще трябва да заплати 53 000 евро в ползва на държавата, които са равностойността на колата. Прокуратурата е внесла искане в съда за постоянния арест на мъжа.

БТА припомня, че преди дни Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 49-годишен мъж, шофирал с 4,06 промила алкохол в кръвта.