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На граничния пункт „Лесово” митнически служители иззеха 2130 кутии контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
На граничния пункт „Лесово” митнически служители иззеха 2130 кутии контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил
На граничния пункт „Лесово” митнически служители иззеха 2130 кутии контрабандни цигари, укрити в товарен автомобил
Снимка: Агенция "Митници"
ГКПП "Лесово",  
29.07.2026 11:53
 (БТА)

Митническите служители на граничния пункт „Лесово” откриха 42 600 къса (2130 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ текстилни изделия за Франция, съобщиха от Агенция „Митници”.

Случаят е от събота, когато при влизане в страната е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от турски гражданин. Шофьорът е декларирал, че превозва текстилни изделия и домакински артикули от Турция за Франция. При извършената проверка инспекторите откриват кашони с цигари от три различни търговски марки, с турски акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия са иззети. На водача е съставен акт за административно нарушение.

В рамките на последните два месеца митническите служители на „Лесово” са задържали над 2,5 милиона къса контрабандни цигари, обявиха още от митническата агенция. От тях над два милиона къса бяха разкрити при проверка на товарен автомобил в края на юни. В повечето случаи цигарите са били укрити сред декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи от Турция за държави от Европейския съюз, където пазарните цени на акцизните тютюневи изделия са значително по-високи.

/РИ/

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