Община Добрич приключи проект за над 1,18 млн. евро за модернизация и енергийно обновяване на детска градина „Славейче“

Община град Добрич приключи изпълнението на проекта „Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска градина №27 „Славейче“, реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това беше съобщено на заключително публично събитие от заместник-кмета Владимир Трендафилов.

Трендафилов посочи, че Общината отчита и приключва едновременно голям брой проекти по ПВУ заради кратките срокове за изпълнение. Той благодари на екипите, работили по проектите, за успешно свършената работа.

Представителят на екипа за управление на проекта Ивелин Иванов съобщи, че проектът е започнал на 9 февруари 2024 г. и е приключил на 31 май 2026 г. Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 181 126 евро с ДДС, от които 305 614 евро са съфинансиране от Община град Добрич.

По думите му след проведени обществени поръчки през 2025 г. са избрани изпълнители за всички дейности, а строително-монтажните работи са започнали на 10 юли 2025 г. Обектът е въведен в експлоатация на 26 юни тази година.

В рамките на проекта са изпълнени мерки за топлинно изолиране на външните стени и покрива, подменени са дограмата и отоплителната система, като е изградена нова инсталация с автоматично регулиране. Осигурена е и достъпна среда за хора с увреждания чрез подходящи архитектурни решения.

След изпълнението на дейностите сградата е достигнала клас на енергопотребление „Б“, като се очаква значително намаляване на разходите за енергия. Подобрени са експлоатационните характеристики на сградата и е удължен нейният жизнен цикъл.

Според Иванов обновената материална база ще осигури по-добри условия за обучение и грижи за децата в предучилищна възраст, по-висок топлинен комфорт и по-здравословна образователна среда. Реализираните дейности ще допринесат и за по-голяма привлекателност и конкурентоспособност на детската градина.