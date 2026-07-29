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Полицаи задържаха 40-годишен шуменец, увредил автомобилни гуми

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Полицаи задържаха 40-годишен шуменец, увредил автомобилни гуми
Полицаи задържаха 40-годишен шуменец, увредил автомобилни гуми
Областна дирекция на МВР в Шумен. Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов (архив)
Шумен ,  
29.07.2026 11:45
 (БТА)

Полицаи установиха 40-годишен шуменец, увредил четири автомобилни гуми на лек автомобил „Дачия Сандеро“ със софийска регистрация, паркиран до ул.  „Колю Фичето“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.  

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.

Ръст на разследваните дела и по-голяма натовареност на полицаите през първото шестмесечие на 2026 г. отчетоха от полицията в Шумен. 

/МК/

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