Според „Продължаваме промяната“ обществото има право да поиска от президента вето на бюджета заради отпадналия ангажимент за Национална детска болница

Държавният бюджет не е просто една екселска таблица, а списък от приоритети на управляващите. Тъй като новите управляващи, които дойдоха със заявка за изграждане на Национална детска болница, премахват ясния законодателен ангажимент за изграждането ѝ, вие имате право да искате от президента да наложи вето върху този гнусен бюджет. Това каза депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в декларация от парламентарната трибуна, обръщайки се към българските граждани.

По думите му, един от основните мотиви е премахването на ангажимента за изграждане на Национална детска болница.

През 2024 г. в бюджета на Асен Василев се поема ясен и категоричен ангажимент за започване на проект за изграждане на Национална детска болница в София. През 2025 г. управлението се сменя и бюджетът се изготвя от Теменужка Петкова (ГЕРБ – СДС), и държавата продължава своя ангажимент за изграждането ѝ. Същото управление през 2026 г. вкарва бюджет, който така и не стигна до гласуване. В тригодишната му прогноза Националната детска болница е вписана ясно и категорично на стойност 25 млн. евро, посочи Сабрутев.

В бюджета на Гълъб Донев („Прогресивна България“) за 2026 г. втори ред от таблицата за Националната детска болница изчезва и става „Напоителни системи ЕАД“, каза Венко Сабрутев.

Искам да уверя цялото общество, родителите, лекарите, че ние сме твърдо решени – ще излезем от тази правна каша, в която се намира проектът, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, където му е мястото и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото тя за нас наистина е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки. Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Като „спекулация на опозицията“ определи премиерът Радев твърдения, че правителството се отказва от националната детска болница, защото в бюджета за тази година не са били определени пари за нея.