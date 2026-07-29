Починала е жена, пострадала при катастрофа на пътя София – Варна край Омуртаг

Жена, пострадала при катастрофа край Омуртаг, е починала в болницата в Търговище, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Пътният инцидент е възникнал около 18:00 ч. вчера на път I-4 София – Варна, на територията на община Омуртаг, информират от полицията. По първоначални данни 41-годишен шофьор от Омуртаг, управлявайки лек автомобил „Опел Грандланд“ с германска регистрация в посока София, е предприел неправилно изпреварване в участък с единична непрекъсната пътна маркировка. Автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил БМВ „3 Ер Рейхе“ със софийска регистрация, управляван от 23-годишен водач от село Петрино, община Омуртаг.

При катастрофата е пострадала 62-годишна жена от Омуртаг, пътувала в автомобила „Опел“. Тя е била приета в Хирургичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище с фрактура на дясната раменна става и четири ребра от лявата страна, уточниха за БТА от Областната дирекция на МВР. Впоследствие състоянието ѝ се е влошило и жената е починала, посочват от полицията.

Водачите на двата автомобила са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Омуртаг.