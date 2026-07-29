ВиК-София пое ангажименти към жителите на Етрополе за почистване на водохващанията и отстраняване на авариите, съобщиха от Общината

След среща с жителите и кмета на общината инж. Владимир Александров, "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД – София пое конкретни ангажименти към жителите на община Етрополе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Етрополе.

На срещата, състояла се в салона на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, от страна на „ВиК“ ЕООД – София са участвали инж. Росица Итова – управител на дружеството, главният инженер инж. Благой Иванов, инж. Меглена Радославова, Красимир Стоев и Емил Димитров.

Ръководството на ВиК дружеството пое ангажимент да предприеме действия до септември 2026 г. за почистване на водохващанията, своевременно отстраняване на текущите аварии по водопроводните клонове и възстановяване чрез асфалтиране на участъците, нарушени при извършване на ремонтни дейности от страна на ВиК оператора, съобщиха от Общината.

Срещата е организирана по инициатива на кмета инж. Владимир Александров и на гражданите след многобройните сигнали и жалби, постъпили през последните месеци във връзка с проблемите във водоснабдяването, допълниха от Общината. Жителите изразиха сериозното си недоволство от начина, по който се управлява ВиК услугата, казаха още от прецентъра.

Сред основните проблеми, посочени от жителите, са качеството на водата, липсата на навременна информация при спиране на водоподаването, честите ремонти на едни и същи участъци, продължителните аварии и затруднената комуникация с дружеството. Гражданите настояват за по-адекватно отношение, по-добра информираност и по-бърза реакция при възникнали проблеми.

„Проблемите са много и през последните два месеца зачестяват. Срещата днес е по инициатива както на гражданите, така и моя. Всяка една ваша жалба е препратена към ВиК с настояване за по-бърза реакция, по-добра координация и по-ефективна комуникация с хората“, каза кметът, цитиран от пресцентъра.

Той постави пред ръководството на ВиК дружеството всички основни проблеми, за които гражданите сигнализират – липсата на своевременна информация при спиране на водоподаването, честите аварии, забавената реакция при възникнали повреди, както и тежкото състояние на водопроводната мрежа в селата Лъга, Ямна и Малки Искър, където авариите са почти ежедневие, допълниха от пресцентъра.

Кметът обърна внимание и на сериозните последици от липсата на предварителна информация при спиране на водата, която създава затруднения не само за домакинствата, но и за предприятия, социални услуги и обществени кухни, обслужващи ежедневно десетки хора, казаха още от пресцентъра.

Управителят на „ВиК“ ЕООД – София инж. Росица Итова призна, че проблемите във ВиК сектора са сериозни и посочи, че само от началото на годината на територията на община Етрополе са отстранени 134 аварии, а голяма част от водопроводната мрежа е на близо 50 години, което е основната причина за честите повреди, допълниха от пресцентъра на Община Етрополе.

Две села от Софийска област остават на режимно водоподаване и през това лято, съобщиха от ВиК в София-област по-рано през този месец. Това са драгоманските села Владиславци и Чорул. Населението на двете населени места е 87 души.

От ВиК допълниха, че началото на режима е от 22 юли 2024 година. Водоподаването се очаква да бъде възстановено до нормализиране на дебита на водоизточниците. Вода в селата ще има на нечетни дати от месеца.