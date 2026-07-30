Общинският съвет в Шумен ще разгледа предложения за приемане на план за противодействие на тероризма и на план за социалните услуги

Общинският съвет в Шумен ще разгледа предложения за приемане на общински план за противодействие на тероризма и на общински годишен план за социалните услуги на Община Шумен за 2027 г. В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени над 50 точки, според текста на поканата за заседанието, публикувана на сайта на Община Шумен.

Общинските съветници ще разгледат докладни записки за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Шумен за мандат 2027-2030 г. и за избор на обществен посредник на територията на община Шумен.

Ще бъдат разгледани докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както и предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост.

Общинските съветници ще разгледат докладна записка за създаване на временна комисия за извършване на цялостна проверка на възлагането, изпълнението, отчитането, приемането и разплащането на дейностите по договор от септември 2025 г., за ремонт, поддръжка и възстановяване на детски и спортни площадки на територията на община Шумен.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени докладни записка за приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31 декември 2025 г. и за текущи промени по прихода, разхода и капиталовия разчет на приетите бюджетни разчети и лимити на Община Шумен за 2026 г. за периода до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и бюджета на Община Шумен за 2026 г.

Общинските съветници в Шумен ще разгледат предложение за промяна в организационната структура на Общинска администрация, свързана със звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен.

Общинският съвет в Шумен ще определи и позицията на представителя на Община Шумен по дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, което ще се състои на 31 юли 2026 г.

На вниманието на общинските съветници ще бъде предоставен Отчет за дейността на Общински съвет - Шумен и неговите комисии за първото полугодие на 2026 г. Съветниците ще разгледат и докладна записка за определяне на имотите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Общинският съвет ще се произнесе и по докладна записка за одобряване на пешеходната инфраструктура и организацията на движение в района на ул. „Тодор Икономов“ в Шумен.

Общинските съветници ще разгледат докладна записка във връзка с кандидатстване на Община Шумен по Покана за съвместно създаване, по инициативата „Нов европейски Баухаус“ на Европейски институт за иновации и технологии - EIT Community NEB.

Ще бъде обсъдено предложение за намаляване на времетраенето на безплатния престой на паркинга до Диагностично-консултативен център (ДКЦ 1) в Шумен от един час на 10 минути.

В дневни ред на заседанието на Общинския съвет са включени докладни записки за продажба на имоти - общинска собственост, за отдаване под наем на такива, както и за промяна на решения на Общинския съвет. Общинските съветници ще разгледат и точки, свързани с разрешения за изработване на подробни устройствени планове и планове за регулация.

Питания на общински съветници ще бъдат поставени във връзка с анализ за състоянието на тротоарите и възможността за прилагане на съвременни технологии при изграждането им, за лошото състояние на общинския пътен участък към село Друмево, за обществена поръчка на Община Шумен за възлагане поддръжката на зелените площи и гробищен парк на външен изпълнител, за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и обезпечаване на Общинския приют „Тонка Петрова“, за осигуряване на безопасен достъп до жилищна сграда на ул. „Цар Освободител“ 103, за ползването на външни юридически услуги от Община Шумен и разходване на публични средства за процесуално представителство, за публично заявени намерения за изграждане на завод за производство на барут на територията на Шумен, както и за състоянието на ул. „Елена Златарова“ в кв. „Дивдядово4 и предприетите действия за нейното асфалтиране и благоустрояване.

Общинските съветници ще отправят питания за изпълнението на проекта за изграждане на нова здравно-социална услуга за резидентна грижа в с. Царев брод, за доставка на климатици по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“, за поддържане на зелените площи и зелената растителност на територията на община Шумен, за реализация на проектно намерение на територията на „Тежкият полк“, за проблеми в предоставяните медицински услуги, чрез ДКЦ 1 ЕООД, за състоянието на настилката и осветлението на улица „Дойран“ и необходимостта от неотложен ремонт. Ще бъдат поставени питания и за изпълнението на ремонтните дейности по бул. „Симеон Велики“ и възложените текущи ремонти на улици в Шумен, както и за спряно саниране на жилищни блокове на ул. „Марица“.

В дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Шумен са включени и допълнителни точки с искане за провеждане на местен референдум относно строителство на терена на „Тежкия полк“ в Шумен, за промяна в състава на Експертния съвет по наименованията, за даване на наименования на улици, за отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот – публична общинска собственост за здравна дейност – лекарски кабинети в „ДКЦ Ι - Шумен", съобщиха от местната администрация.

Както БТА съобщи, Общинският съвет в Шумен през месец юни актуализира цените за таксиметров превоз на пътници и реши да се създаде регистър на платените паркоместа.