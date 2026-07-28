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Концерт на пианиста Тигран Хамасян постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, билетите за музикалния форум са разпродадени

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Концерт на пианиста Тигран Хамасян постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, билетите за музикалния форум са разпродадени
Концерт на пианиста Тигран Хамасян постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, билетите за музикалния форум са разпродадени
Лятното издание на Plovdiv Jazz Fest започна с концерт на пианиста Тигран Хамасян и неговата група в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пловдив,  
28.07.2026 23:13
 (БТА)

Концерт на пианиста Тигран Хамасян и неговата група постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Срещата с публиката в България е част от европейското турне на музиканта.

„Мина твърде много време от последния път, когато свирих в България. Благодаря на организаторите, че направиха срещата ни възможна, и на всички вас, че сте тук тази вечер“, каза Хамасян. Той е джаз-рок пианист, който съчетава джаз импровизации, прогресив рок и разнообразната арменска фолклорна музика.

Роден в Гюмри, Армения, през 1987 г., Хамасян започва да свири още на тригодишна възраст, печели множество конкурси до 11-годишна възраст, а през 2003 г., когато е едва на 16 години, печели конкурса по пиано на джаз фестивала в Монтрьо. Той издава албуми за френските лейбъли Plus Loins, Universal France, Nonesuch, ECM и Naïve. През 2025 г. издава Manifeste – албум с ритмична сложност, духовна дълбочина и смесица от арменски фолклор, прогресив рок и хоров мистицизъм, който представи пред пловдивската публика.

Билетите за двата концерта, част от фестивала – на Тигран Хамасян и саксофониста Ян Гарбарек, са разпродадени, съобщи артистичният директор на музикалния форум Мирослава Кацарова. Тя посочи, че това е победа на добрия музикален вкус, а интересът на публиката към музикантите помага за независимостта на фестивала. „Чрез тези концерти за пореден път повярвах в това, че има огромен смисъл да изграждаме пловдивската джаз общност“, допълни Кацарова.

Тя съобщи, че вече могат да бъдат закупени билети за есенното издание на фестивала. От 6 до 8 ноември в Пловдив са предвидени концерти на Арън Паркс и неговото трио, Елина Дуни, групата на Шай Маестро, дуото на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, както и на Росен Захариев с концерт в почит на Майлс Дейвис.

На 31 юли, отново на сцената на Лятно кино „Орфей“, от 21:00 ч. ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гарбарек. Той пристига със своята група, създадена през 1979 г. Днес в нея участват прочутият индийски перкусионист Трилок Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус, който от години работи с Гарбарек, както и бразилският басист Юри Даниел.

През август Plovdiv Jazz Fest ще представи Markovo Music Summer, където организаторите са подготвили два градински и по-камерни концерта, както и вече традиционния безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде с участието на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

Първият от тази августовска поредица ще бъде „Джаз и барок“ със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова (мецосопран), джаз триото на Христо Йоцов и квинтет „Пилекадоне“. Той ще се състои в Марково на 19 август, а на 21 август, също в красивата атмосфера на двора на ул. „Панорамна“ 60 в селото, ще бъде концертът на Мирослава Кацарова трио.

Концертът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ ще се проведе на 22 август на централния площад в Марково. В групата участват и двама лауреати на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest – Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи.

Лятната и есенната програма на Plovdiv Jazz Fest се реализират с финансовата подкрепа на Министерството на културата и са част от Националния културен календар за 2026 г. Двете издания се осъществяват и с финансовата подкрепа на Община Пловдив и са част от Културния календар на града. БТА е медиен партньор на фестивала.

/ТТ/

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