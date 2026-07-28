Концерт на пианиста Тигран Хамасян постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest, билетите за музикалния форум са разпродадени

Концерт на пианиста Тигран Хамасян и неговата група постави началото на лятното издание на Plovdiv Jazz Fest в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Срещата с публиката в България е част от европейското турне на музиканта.

„Мина твърде много време от последния път, когато свирих в България. Благодаря на организаторите, че направиха срещата ни възможна, и на всички вас, че сте тук тази вечер“, каза Хамасян. Той е джаз-рок пианист, който съчетава джаз импровизации, прогресив рок и разнообразната арменска фолклорна музика.

Роден в Гюмри, Армения, през 1987 г., Хамасян започва да свири още на тригодишна възраст, печели множество конкурси до 11-годишна възраст, а през 2003 г., когато е едва на 16 години, печели конкурса по пиано на джаз фестивала в Монтрьо. Той издава албуми за френските лейбъли Plus Loins, Universal France, Nonesuch, ECM и Naïve. През 2025 г. издава Manifeste – албум с ритмична сложност, духовна дълбочина и смесица от арменски фолклор, прогресив рок и хоров мистицизъм, който представи пред пловдивската публика.

Билетите за двата концерта, част от фестивала – на Тигран Хамасян и саксофониста Ян Гарбарек, са разпродадени, съобщи артистичният директор на музикалния форум Мирослава Кацарова. Тя посочи, че това е победа на добрия музикален вкус, а интересът на публиката към музикантите помага за независимостта на фестивала. „Чрез тези концерти за пореден път повярвах в това, че има огромен смисъл да изграждаме пловдивската джаз общност“, допълни Кацарова.

Тя съобщи, че вече могат да бъдат закупени билети за есенното издание на фестивала. От 6 до 8 ноември в Пловдив са предвидени концерти на Арън Паркс и неговото трио, Елина Дуни, групата на Шай Маестро, дуото на Антонио Форчоне и Дженк Ердоган, както и на Росен Захариев с концерт в почит на Майлс Дейвис.

На 31 юли, отново на сцената на Лятно кино „Орфей“, от 21:00 ч. ще се качи норвежкият легендарен саксофонист Ян Гарбарек. Той пристига със своята група, създадена през 1979 г. Днес в нея участват прочутият индийски перкусионист Трилок Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус, който от години работи с Гарбарек, както и бразилският басист Юри Даниел.

През август Plovdiv Jazz Fest ще представи Markovo Music Summer, където организаторите са подготвили два градински и по-камерни концерта, както и вече традиционния безплатен концерт в центъра на селото, който тази година ще бъде с участието на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

Първият от тази августовска поредица ще бъде „Джаз и барок“ със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова (мецосопран), джаз триото на Христо Йоцов и квинтет „Пилекадоне“. Той ще се състои в Марково на 19 август, а на 21 август, също в красивата атмосфера на двора на ул. „Панорамна“ 60 в селото, ще бъде концертът на Мирослава Кацарова трио.

Концертът на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ ще се проведе на 22 август на централния площад в Марково. В групата участват и двама лауреати на Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest – Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи.

Лятната и есенната програма на Plovdiv Jazz Fest се реализират с финансовата подкрепа на Министерството на културата и са част от Националния културен календар за 2026 г. Двете издания се осъществяват и с финансовата подкрепа на Община Пловдив и са част от Културния календар на града. БТА е медиен партньор на фестивала.