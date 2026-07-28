Да отпадне ограничението за до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства на България, в държавите, които не са членки на ЕС, одобри правната комисия

Да отпадне ограничението за до 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства на България, в държавите, които не са членки на Европейския съюз, одобри парламентарната правна комисия с гласуване на второ четене промени в Изборния кодекс.

Министерството на външните работи (МВнР) предлага да бъде предвидена възможност – при съображения за сигурност, например, заради военен конфликт или по други причини да не бъдат разкривани секции. Според МВнР е добре да се помисли също и в т.нар. ваканционни секции, където извън сезона не се очаква да има много избиратели, също да може да не се разкриват места за гласуване.

Прието беше по принцип предложението на Петър Петров от „Възраждане“, което ще бъде редактирано от комисията, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок от 14 дни преди изборния ден, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако увреждането е възникнало или констатирано след срока.

Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии, води публичен електронен регистър на успешно преминалите обучение, реши правната комисия. В работата на обучителното звено могат да участват представители на Обществения съвет.