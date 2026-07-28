Общински съветници и администрация ще обсъждат мерки за въвеждане на ред в паркирането във Враца

Общо заседание на три постоянни комисии към Общинския съвет ще постави началото на обсъждане на мерки за подобряване на организацията на паркирането във Враца. Заседанието е насрочено за този четвъртък и в него ще участват представители на общинската администрация и отдел „Инспекторат“ към Община Враца, заедно с представителите на три комисии към Общинския съвет във Враца – по транспорт, общинска собствености и законосъобразност.

Решението за свикване на заседанието бе обявено от председателя на Общинския съвет д-р Владимир Христов по време на днешното редовно заседание. Повод за започването на обсъжданията стана питане на общинския съветник Ирина Иванова, която обърна внимание на задълбочаващите се проблеми с паркирането в града. По думите ѝ това създава напрежение между гражданите и предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

„В града мафията на тубите върлува. На всяко платно, макар това да е забранено според наредбата, има поставени туби, с които хората си пазят местата, включително и в неработни дни. Синята зона е изпъстрена с табели „Служебен паркинг“. Вече имаме и прецеденти – хора са си разчертали местата пред жилищата. Как това се случва?“, попита Иванова.

Тя призова за съвместни действия между общинската администрация и Областната дирекция на МВР за ограничаване на подобни практики. „Когато ние не сме създали достатъчно условия за паркиране, не трябва да създаваме и условия, с които да затрудняваме гражданите, особено за пътни произшествия“, каза Ирина Иванова.

„Това е остър въпрос, който не трябва да оставяме само на администрацията“, коментира председателят на Общинския съвет д-р Владимир Христов. Той допълни, че предстоящото общо заседание е първата стъпка към изработването на конкретни предложения, които ще бъдат обсъдени от съвета на извънредна сесия през септември.