Празник на минералната вода ще има в троянското с. Шипково на 1 август

Празник на минералната вода организират в троянското с. Шипково на 1 август (събота), съобщи за БТА кметът на селото Наталия Керембова.

Събитието се провежда в центъра на курорта Шипковски минерални бани, на около два километра от с. Шипково. Организира се традиционно през първата събота на месец август, когато много туристи посещават региона, поясни кметът.

В програмата са включени фолклорни изпълнения на самодейни състави и забавления за деца, а вечерта ще завърши с пиротехнически спектакъл. Посетителите на празника ще могат да опитат и от местния специалитет „жито по сватбарски“, приготвен от местни баби, разказа Керембова.

Организатор на празника с над 20-годишна история е кметството в с. Шипково с финансовата подкрепа на Община Троян.

Кметът припомни, че в курорта има шест извора с различна минерализация, а водата от тях се използва за лечение на стомашно-чревни и очни заболявания, бъбречни възпаления, помага и при проблеми с опорно-двигателната и периферната нервна системи. Тук се намира и единственото в страната находище на сулфатно-калциева вода.

Селото има огромен, но нереализиран потенциал, а основен проблем е остарялата материална база на курорта, посочи кметът.

БТА припомня, че на заседанието си през юни Общинският съвет в Троян упълномощи кмета Донка Михайлова да започне разговори с държавните институции за превръщане на сградната база в с. Шипково в център за рехабилитация и възстановяване на българските спортисти

В селото Общината разполага със сграден фонд – баня, поликлиника, басейн с минерална вода. Общинска собственост са и сградата на бившето климатично училище, с прилежащи общежитие, кухненски блок и физкултурен салон. От представените по време на заседанието снимкови материали стана известно, че целият сграден фонд в момента е в незадоволително състояние и се руши, макар че част от сградите са ново строителство.

Стъпка в посока търсенето на инвеститори е и членството от тази година на община Троян в Българския съюз по балнеология и СПА туризъм“ (BUBSPA), което обединява представители на българската балнео и СПА индустрия, туристическия сектор и общини, развиващи този вид туризъм.

Към момента в Шипково живеят 450 души, до преди около 10 години в него е имало и оздравително училище. В селото има предприятие за производство на нетъкан текстил, цехове за керамика и дървообработване, каза още Наталия Керембова.