Горските пожари в Кюстендилско от началото на годината са с около 70% по-малко в сравнение със същия период на 2025 година

Пет горски пожара са възникнали от началото на годината на територията, обслужвана от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Кюстендил, съобщи на брифинг директорът на дирекцията Здравчо Тодоров. От тях два пожара са на територията в обхвата на държавните горски стопанства в Радомир и Невестино, а един е в общински гори на Община Кюстендил. Засегнатите площи са общо 58 декара. За сравнение, през същия период на миналата година са били регистрирани 22 горски пожара, обхванали около 7800 декара.

Данните бяха представени по време на съвместен брифинг за актуалната пожарна обстановка и мерките за превенция на горските пожари. В него участваха кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, областният управител Атанас Гергинов, директорът на РДГ – Кюстендил Здравчо Тодоров, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Кюстендил комисар Светослав Георгиев, представителят на РДПБЗН – Перник Марио Картулев, както и представители на горските стопанства в региона и на Община Кюстендил.

Според представените от Здравчо Тодоров данни пожарите през тази година са с около 70 процента по-малко в сравнение с миналата. За това според него са допринесли валежите през летния сезон, както и добрата координация между институциите и екипите, които следят пожарната обстановка.

От 2016 г. досега в обхвата на РДГ – Кюстендил са регистрирани общо 333 горски пожара, посочи още Тодоров. Най-малко са били през 2020 г. – 10, а най-много през 2019 г. – 78. По думите му най-честата причина за възникването им е човешка небрежност. Осем от пожарите са останали с неустановена причина, а десет са причинени от естествени фактори.

Директорът на РДПБЗН – Кюстендил комисар Светослав Георгиев съобщи, че от началото на годината в област Кюстендил са възникнали 132 пожара в сухи треви и стърнища, без да са нанесени материални щети. През същия период на миналата година те са били 222. С материални загуби в горски територии са регистрирани два пожара срещу 18 година по-рано. Основната причина е небрежно боравене с открит огън, отбеляза комисар Георгиев.

От началото на годината са наложени пет санкции за нарушения, свързани с пожарната безопасност в горските територии. Четири от тях са за палене на огън, а една е за използване на неизправна техника, довела до възникване на пожар. В област Перник са съставени четири акта, казаха представителите на двете противопожарни дирекции. Отбелязано беше, че общините в Кюстендил и Перник разполагат с доброволни формирования, но акцент беше поставен върху необходимостта доброволците да бъдат добре обучени, оборудвани с лични предпазни средства и да изпълняват указанията на ръководителите на гасителните екипи.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов посочи, че наблюдателната кула за ранно откриване на пожари функционира, а към пожарната служба е обособен координационен център. Той допълни, че общината разполага с два оборудвани автомобила за противопожарни дейности. Закупени са моторни триони, ранцеви пожарогасители и е осигурено оборудване за доброволното формирование. Предстои организиране на демонстрация на наличната техника и оборудване, каза още кметът Атанасов.

Участниците в срещата призоваха гражданите своевременно да подават сигнали при забелязване на пожар, тъй като бързата реакция може да предотврати разрастването му и нанасянето на по-големи щети. „Навреме говорим за тези проблеми предвид очакваните високи температури“, каза областният управител Атанас Гергинов. Той призова посетителите на Рилския манастир и Осоговската планина да бъдат особено внимателни и отбеляза, че доброто взаимодействие между институциите е ключово за успешното справяне с пожарите.