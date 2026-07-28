Общински съветник от Перник предлага законови промени за по-ефективен контрол върху шума

Общинският съветник от „Възраждане“ в Перник Радослав Червенков предлага промени в Закона за защита от шума в околната среда, с които общините да получат правомощия сами да извършват измервания на нивата на шум при подадени сигнали, съобщи той пред журналисти. Предложението е внесено в Народното събрание чрез народния представител от партията Димо Дренчев.

С него се предлага всяка община да може да определи служител, който след необходимото обучение, сертифициране и оборудване със съответната измервателна техника да извършва проверки на място. Според Червенков това ще позволи на общините да реагират своевременно и да извършват внезапни проверки при сигнали за шум.

По думите му идеята за законовите промени е възникнала след среща при областния управител на Перник, на която представители на Общинска полиция са посочили, че действащата нормативна уредба не им позволява ефективно да реагират при подобни сигнали. В момента измервания на нивата на шум могат да извършват единствено от Регионалните здравни инспекции, при това след предварително уведомяване на страните.

Общинският съветник посочи, че темата е била сред най-обсъжданите по време на общественото обсъждане на проекта за изменения в Наредбата за обществения ред на община Перник. Според него проблемът не е характерен само за Перник, а засяга общини в цялата страна, поради което очаква предложението да получи подкрепа.

По думите му, ако общините получат правомощия да извършват измервания и да съставят актове за установени нарушения, това ще създаде по-ефективен механизъм за контрол и ще допринесе за по-доброто опазване на обществения ред.