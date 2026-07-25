Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“

site.btaКметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“
Кметът на София Васил Терзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ заедно с музиканта Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена, съобщиха от Столичната община (СО). На посещението присъстваха изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев.
На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участъка от софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове.
С новото разширение метрото в София ще достигне общо 55 км трасе и 50 метростанции. Линия 3 на софийското метро използва едни от най-модерните технологии в обществения железопътен транспорт. След откриването на участъка над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. Пътуването до централната градска част ще отнема около 12–14 минути, а очакванията са автомобилният трафик в района да намалее с до 25%, посочват от СО.
„Всеки ден стотици хиляди хора минават през софийското метро. За едни то е пътят до работа или училище, а за други – място, където се случват неочаквани срещи и истории. Една от тях е историята на Александър Колев, който с музиката си показа, че метрото е не само транспорт, а част от живота на града“, каза кметът Васил Терзиев.
Новият 3-километров участък съвсем скоро ще стане част от ежедневието на над 45 000 софиянци. В момента се извършват довършителните дейности и последните изпитания на трасето.
„Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. Няма да правим компромиси и няма да прескачаме проверки заради удобни срокове или снимка с прерязана лента. Работата върви по график, но най-важното е хората да получат сигурна и надеждна инфраструктура. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо“, заяви Терзиев.
През май кметът на София Васил Терзиев съобщи, че до края на лятото се очаква пускането на трите нови метростанции в район „Подуяне“.
/ТТ/
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