Започна отстраняването на гаранционни дефекти в Индустриалния парк – Сливен

Започна отстраняването на гаранционни дефекти по участъци от пътната мрежа в Индустриалния парк – Сливен, съобщиха от общинската администрация.

Ремонтните дейности се извършват след настояване на ръководството на дружеството. Тъй като обектът е в гаранционния си срок, разходите за тях са за сметка на фирмата изпълнител.

От общината посочват, че към Индустриалния парк има интерес от инвеститори. Вече е осъществена първата продажба на терен, а за втори парцел се провежда тръжна процедура.

Паркът разполага с изградена техническа инфраструктура, включваща пътна мрежа, улично осветление, електрозахранване, водоснабдяване, газификация и телекомуникации.

Общата му площ е над 2500 декара. В рамките на терена се намира пистата на летището с дължина 2,5 км.

Паркът е разделен на 17 квартала и четири зони – „Север“, „Югоизток“, „Югозапад“ и „Летище с мотописта“.

Общата стойност на проекта е 23 797 111,88 лв., което се равнява на 12 167 270 евро. Съфинансирането е в размер на близо 6 млн. лева.