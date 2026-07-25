Общо 96 пожара са потушени в страната за последното денонощие, един човек е загинал

site.btaОбщо 96 пожара са потушени в страната за последното денонощие, един човек е загинал
Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия.
При пожарите е загинал един човек, а друг е пострадал.
Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж в село Голямо Дряново, община Казанлък.
Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица, област Варна. Тя е с изгаряния и е вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до Клиниката по изгаряния на Военноморската болница към ВМА във Варна.
От пожарите през последните 24 часа 20 са с преки материални щети, от които девет са в жилищни сгради, четири – в транспортни средства, а два – в съоръжения на открито.
Без нанесени материални щети са възникнали 76 пожара, от които 48 са в сухи треви, горска постеля и храсти, а 25 – в отпадъци.
Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи с транспортни средства.
Регистрирани са осем лъжливи повиквания.
/ТТ/
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