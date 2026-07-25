Благотворителен „Пазар на вкусовете“ за набиране на средства за ремонт на църквата „Св. Пророк Илия“ се състоя в старозагорското село Бъдеще

Благотворителен „Пазар на вкусовете“ за набиране на средства за ремонт на църквата „Св. Пророк Илия“ в село Бъдеще се състоя по време на днешния традиционен празник по повод Илинден в населеното място.

„Събираме средства за ремонт на тавана на църквата ни, защото тече“, разказа за БТА председателят на местното Народно читалище „Васил Левски 1921" Динка Баракова, която е член на Църковното настоятелство. Тя обясни, че вкусните гозби, които имаха възможността да опитат жителите и гостите на село, са дело на местните домакини. На пазара имаше както сладки, така и солени деликатеси. Голям интерес предизвика импровизация на брускета с чери домати и маслини, както и традиционна българска питка.

„Всеки може да опита от това, което иска и да даде за благотворителност колкото има възможност“, допълниха още организаторите.

Началото на празника започна с полагане на цветя пред паметника в центъра на селото и водосвет за здраве. За доброто настроение на присъстващите имаше специално подготвена фолклорна програма със специалното участие на оркестър „Стара Загора“.