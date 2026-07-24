Безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С организира Регионалната здравна инспекция в Ловеч

Безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С организира Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч в периода от 27 до 31 юли по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли, съобщават от инспекцията във Фейсбук.

По този начин здравната инспекция се включва в кампанията на Световната здравна организация с мотото „Хепатит: Да го разбием!“ (Hepatitis: Let’s Break It Down). Целта е за пореден път да се насочат внимание и усилия за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 година.

РЗИ обявява Седмица на отворените врати в микробиологичната лаборатория на дирекция „Надзор на заразните болести“, където в периода 27-31 юли ще се извършва анкетиране и скринингови изследвания с бързи тестове.

Изследвания за хепатит В и С ще се правят и от мобилни екипи на Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) сред рискови групи – хора, изтърпяващи наказания в Ловешкия затвор или в затворническо общежитие „Атлант“ в Троян, пациенти на хемодиализа от отделението на болницата в Ловеч, група на метадонова терапия.

Отправена е и специална покана за включване в кампанията на две фирми от градовете Троян и Ловеч.

БТА припомня, че РЗИ – Ловеч предлагаше през целия август миналата година безплатно изследване за ХИВ, вирусни хепатити В и С и други сексуално предавани инфекции.