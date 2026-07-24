Жители на Силистра протестираха срещу временното преустановяване на работата на Детското отделение в местната болница

Протест в защита на Детското отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Силистра се състоя днес. Проявата, организирана от гражданската група „Майките на Силистра“, започна на централния площад „Свобода“, но малко след началото ѝ беше преместена в заседателната зала на Община Силистра заради проливния дъжд.

Повод за недоволството стана възникналият проблем с работата на отделението заради кадрови дефицит. В структурата работи само един лекар, което доведе до временно спиране на приема на пациенти.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, протестиращите заявиха категорично, че всеки човек заслужава достъп до навременна и качествена медицинска помощ. Те настояха държавните институции да предприемат спешни действия за намиране на решение, което да гарантира бъдещето на Детското отделение и на останалите застрашени структури в областната болница, подчертавайки, че каузата е преди всичко в името на децата.

Организаторите определиха проявата като мирен граждански протест и призоваха жителите на Силистра и региона да подкрепят усилията за запазване на болничната структура.

На протеста присъства и кметът на община Силистра Александър Сабанов. В началото на седмицата той изпрати писмо до министър-председателя и министъра на здравеопазването с призив за спешни действия за стабилизиране на МБАЛ – Силистра. В него той настоя държавата, като мажоритарен собственик на лечебното заведение, да предприеме необходимите мерки за гарантиране на нормалната му работа и предложи в Силистра да бъде изпратен експертен екип, който да съдейства за намирането на трайно решение.

БТА припомня, че днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети болницата в Силистра, където се срещна с ръководството на лечебното заведение, медици и представители на местната власт. След срещата тя заяви, че временното преустановяване на дейността на Детското отделение е резултат от кадрови и управленски проблеми и увери, че Министерството на здравеопазването ще работи за възстановяване на нормалната работа на отделението.