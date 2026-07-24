Митнически служители задържаха над 250 000 къса цигари при две проверки край Видин

Над 250 000 къса цигари без български акцизен бандерол са задържали митнически служители при две проверки на товарни автомобили, съобщиха от Агенция „Митници“.

По-голямото количество е открито на 22 юли при проверка на товарна композиция в района на околовръстния път на Видин. Митнически инспектори от сектор „Борба с наркотрафика – Видин“ са спрели за проверка камион, чийто водач представил документи, че превозва хладилници от България за Нидерландия.

Превозното средство е съпроводено до Митническо бюро – Видин, където при рентгеново сканиране са установени нехарактерни плътности. При последвалата физическа проверка в товарното помещение са открити кашони със стекове цигари. Иззети са общо 240 000 къса цигари (12 000 кутии) от две марки с турски акцизен бандерол. По данни на митническата администрация пазарната стойност на задържаните тютюневи изделия е 45 650 евро, а размерът на избегнатия акциз – 27 120 евро.

С постановление на наблюдаващ прокурор водачът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои Районна прокуратура – Видин да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

При друга проверка, извършена ден по-рано на главен път Е79 Монтана – Видин, митническите служители са открили 12 620 къса цигари (631 кутии) без български акцизен бандерол в тежкотоварен автомобил с турска регистрация. Превозното средство е било селектирано за проверка по метода „анализ на риска“, а цигарите са намерени на различни места в кабината, двигателния отсек и товарното ремарке.

Пазарната стойност на задържаните при тази проверка цигари е 2713 евро, а размерът на избегнатия акциз – 1426 евро. Турският гражданин, управлявал камиона, е привлечен като обвиняем, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Видин се извършват действия по две досъдебни производства за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

В края на юни митническите служители разкриха два сходни случая в района на Видин, при които бяха задържани 626 600 къса цигари и 10 540 електронни устройства за пушене без български акцизен бандерол. Досъдебните производства и по тях се също водят под ръководството на Районна прокуратура – Видин.