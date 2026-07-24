Мъжът, който пострада при вчерашната катастрофа на пътя Симитли – Кресна, е транспортиран за лечение в болница в София с опасност за живота

Мъжът, който пострада при вчерашната катастрофа на пътя Симитли – Кресна, е транспортиран за лечение в болница в София с множество травми и опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Пътният инцидент между лек автомобил и два товарни камиона стана около 17:10 часа вчера при 380-и км на първокласен път 1 Е-79 в района на симитлийското село Черниче. Леката кола „Шкода Октавия“, управлявана от 52-годишен чужд гражданин, движейки се в посока от Кресна към Симитли, се е блъснала последователно в ремарке на влекач „Даф“ и предната част на влекач „Скания“. Двата влекача, управлявани от чужди граждани, на 48 и 49 години, са се движили в посока Кресна, поясниха от полицията.

При инцидента загина 55-годишна жена, пътувала в лекия автомобил.

На водачите на товарните автомобили са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни, посочиха от полицията.

През изминалото денонощие на територията на страната са регистрирани 29 катастрофи, при които са загинали двама души, а 32-ма са ранени, съобщиха от МВР. От началото на годината 252 души са починали при пътни инциденти в страната, което е с 27 повече в сравнение със същия период за миналата година.