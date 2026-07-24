Над средната за страната е осигуреността с болнични легла в област Смолян, сочат данни на НСИ

Област Смолян е сред регионите в страната с най-висока осигуреност на населението с болнични легла, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2025 г. показателят е 1247,5 легла на 100 000 души население при средно 886,2 за страната, съобщи Николай Славов, началник на отдел. По този показател областта се нарежда непосредствено след Плевен и пред Пловдив.

Към края на 2025 г. в област Смолян функционират осем заведения за болнична помощ с общо 1108 легла. От тях четири са многопрофилни болници с 556 легла, а три са специализирани болници с 512 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 45 с 14 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2024 г. броят на заведенията за извънболнична помощ се е увеличил с пет – до 45, но легловият фонд за краткосрочно лечение остава непроменен – 14 легла. Най-много сред тях са медицинските центрове – 17 с 12 легла, а в областта функционира и един медико-дентален център с две легла. Самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории са 26.

Към края на 2025 г. в лечебните и здравните заведения в областта работят 323 лекари на основен трудов договор. Лекарите по дентална медицина са 117, а професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти – 631, сред които 362 медицински сестри и 46 акушерки.

Данните показват, че най-голям е делът на лекарите на възраст между 65 и 74 години – 105 души или 32,5 процента от всички лекари. Други 29 медици са на възраст над 75 години, а лекарите до 35-годишна възраст са 33, което представлява 10,2 процента от работещите в областта.

Осигуреността с лекари в област Смолян е 36,4 на 10 000 души население при средно 47,3 за страната. За разлика от това, осигуреността с лекари по дентална медицина е 13,2 на 10 000 души, което е над средното за страната – 12,6.