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Министрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Министрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"
Министрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"
БТА, Ямбол (24 юли 2026) Министърът на отбраната Димитър Стоянов пристига в сградата на Областна администрация Ямбол за среща с кметовете на общини в региона по повод разполагането на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и до 250 военнослужещи. Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Ямбол,  
24.07.2026 11:41
 (БТА)

Министрите на отбраната и на спорта - Димитър Стоянов и Енчо Керязов, разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи.

В срещата, която се провежда в сградата на Областната администрация, участват кметовете на община Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджа Атанас Киров, на община Елхово Петър Гендов и на община Болярово Христо Христов.

За участие в разговорите бяха поканени и кметове на няколко населени места от община Тунджа, които донесоха подписка с 3249 подписи на жители от 26 села в областта против разполагането на американските самолети.

 

/РН/

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