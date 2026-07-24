Министрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"

site.btaМинистрите Димитър Стоянов и Енчо Керязов разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"
Министрите на отбраната и на спорта - Димитър Стоянов и Енчо Керязов, разговарят в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи.
В срещата, която се провежда в сградата на Областната администрация, участват кметовете на община Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на община Стралджа Атанас Киров, на община Елхово Петър Гендов и на община Болярово Христо Христов.
За участие в разговорите бяха поканени и кметове на няколко населени места от община Тунджа, които донесоха подписка с 3249 подписи на жители от 26 села в областта против разполагането на американските самолети.
/РН/
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