Кметът на София назначи Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци

Кметът на София Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), считано от 27 юли, съобщиха от Столичната община.

Назначението е част от следващия етап в развитието на предприятието и усилията на Общината за модернизиране на системата за управление на отпадъците. След стабилизирането на работата на завода акцентът ще бъде поставен върху технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците, се посочва в съобщението.

„Заварихме СПТО в много лошо състояние, успяхме да стабилизираме работата му и да увеличим ролята му в системата за управление на отпадъците. Следващата стъпка е предприятието да се развие като модерно индустриално предприятие, което използва в максимална степен потенциала на общинската система за управление на отпадъците“, е цитиран кметът Васил Терзиев. По думите му именно затова за директор е привлечен човек с дългогодишен международен практически опит в управлението на заводи, депа и системи за рециклиране.

От Столичната община благодарят на досегашния директор на СПТО за работата му през един от най-предизвикателните периоди за предприятието. Според Общината под негово ръководство е възстановена работоспособността на завода, укрепен е общинският капацитет за третиране на отпадъците, а предприятието е имало ключова роля за овладяването на извънредната ситуация със сметосъбирането в Зона 6, обхващаща районите „Люлин“ и „Красно село“, и Зона 3 – районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“, след изтичането на договорите за чистота.

По информация на Общината Юлиан Даскалов има над 17 години международен опит в управлението на отпадъци, рециклирането и екологичната логистика. Работил е на ръководни позиции в компании от сектора в България, Сърбия и Северна Македония, където е управлявал заводи за рециклиране, депа, системи за разделно събиране и индустриални проекти.

Даскалов е бил главен изпълнителен директор на „Юнитрейд Клъстер“, където е ръководил дейността на компанията в България, Сърбия и Северна Македония, включително изграждането на завод за рециклиране и регионални депа. Преди това като изпълнителен директор на „Екоколект“ е разширил системата за разделно събиране до обслужване на население от над един милион души. Последно е заемал длъжността заместник-управител на „Юнитрейд БГ“, където е ръководил проект за преструктуриране на производствени и логистични бази и модернизация на машинния парк.

Юлиан Даскалов е магистър по международен бизнес от Нов български университет и бакалавър по телекомуникационна информатика от Университета по телекомуникации и пощи.

БТА припомня, че през ноември 2023 г. Николай Савов беше назначен за временно изпълняващ длъжността директор на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Седмица преди това договорът на директора на СПТО Фридрих Катцер беше прекратен по взаимно съгласие, съобщиха тогава от Столичната община.