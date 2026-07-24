Започна обновяването на детската градина в петричкото село Коларово по проект за енергийна ефективност

Започна изпълнението на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Слънце“ в село Коларово, съобщиха от Община Петрич. Проектът се финансира по Програма „Развитие на регионите“ и включва цялостно обновяване на сградата с цел постигане на висок клас на енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Предвидени са топлинно изолиране на външните стени, основен ремонт и топлоизолация на покрива, топлоизолиране на пода, подмяна на съществуващата дограма с нова енергийно ефективна, както и подмяна на всички осветителни тела с LED осветление.

Проектът включва още изграждане на нова отоплителна и вентилационна инсталация, както и фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствените нужди на детската градина. Ще бъде благоустроено и входното пространство на сградата.

От общинската администрация посочват, че обновяването на Детска градина „Слънце“ е част от последователната политика за модернизиране на образователната инфраструктура в община Петрич, като целта е да бъдат осигурени по-добри, безопасни и енергийно ефективни условия за обучение и грижа за децата.

В края на март започна осъществяването на проект за цялостно енергийно обновяване и модернизация на Детска градина №3 "Детелина" в Петрич. Финансирането е осигурено със средства от Националния доверителен екофонд и съфинансиране от Община Петрич, съобщи главният инженер на Общината Николай Попов, а инвестицията беше определена като част от приоритетната политика за развитие на образователната инфраструктура. Общата стойност на договора възлиза на 661 774,24 евро с ДДС, 426 186,73 евро са безвъзмездни средства, а 235 587,51 евро са от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 208 календарни дни, а изпълнител е ДЗЗД „ЕфектХ енерджи“.