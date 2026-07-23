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Когато хората се срещат с открито сърце, границите остават само на картата, каза кметът на Разград при закриването на Панаира на киселото мляко

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Когато хората се срещат с открито сърце, границите остават само на картата, каза кметът на Разград при закриването на Панаира на киселото мляко
Когато хората се срещат с открито сърце, границите остават само на картата, каза кметът на Разград при закриването на Панаира на киселото мляко
БТА, Разград (23 юли 2026) Разград доказа, че когато хората се срещат с открито сърце, границите остават само на картата, каза кметът на Разград Добрин Добрев при официалното закриване на 24-ото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Снимка: кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
Разград,  
23.07.2026 23:50
 (БТА)

Разград доказа, че когато хората се срещат с открито сърце, границите остават само на картата, каза кметът Добрин Добрев при официалното закриване на 24-ото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти.

„През тези три фестивални дни Разград беше не просто град, а дом, в който различните езици се превърнаха в песен, различните стъпки – в танц, а традициите на различни народи в общ празник“, посочи Добрев. Той заяви, че форумът е посрещнал гости от три континента и е показал силата на културния обмен и приятелството между народите.

Кметът благодари на екипа на отдел „Култура и международни връзки“ в Община Разград, общинските предприятия и звена, техническите служби, културните институти, читалищата, творческите колективи и доброволците, които с професионализъм и всеотдайност са превърнали месеци подготовка в успешно реализиран международен фестивал.

Добрев изрази признателност и към жителите и гостите на града, изпълнили площадите и улиците на Разград през трите празнични дни. „Един фестивал не се отличава само с програмата си, а с хората, които го преживяват“, каза той.

Кметът изрази увереност, че и следващото лято Разград отново ще посрещне участници и гости от различни държави, след което обяви 24-ото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти за закрито.

С аплодисменти публиката посрещна на сцената кралицата на фестивала Елиф от Турция и нейната подгласничка Надежда от Разград. Те благодариха на публиката за подкрепата през фестивалните дни.

Последната вечер на празника предложи музикални и танцови изпълнения с участието на Капанския ансамбъл, Детския танцов ансамбъл „Лудогорче“ и състави от Турция, Румъния, Коста Рика и Венецуела. Публиката аплодира танцьори, певци и инструменталисти, които представиха богатството на народните традиции.

Финалът на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти беше поставен с голямо хоро на площада, а небето над Разград бе озарено от празнична заря.

В рамките на трите фестивални дни посетителите имаха възможност да се включат в забавни състезания, конкурси, ревю, детски пленер, дефилета и концерти. Над 120 занаятчии представиха своето творчество и изделия в централната част на града. Сред тях бяха 15 производители на мляко и млечни продукти, които участваха в конкурса „Баш майстор“ за най-добър млечен производител.

Празникът беше споделен с представители на пет официални делегации от побратимените на Разград градове. Сред официалните гости беше посланикът на Куба в България Мариета Гарсия Хордан.

/АБ/

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